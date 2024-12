[VIDÉO] Les confidences du réalisateur de “Mary” (Netflix)

Aleteia : Pourquoi avoir fait un film sur Marie ?

D.J. Caruso : De toute évidence, Marie est l’un des personnages les plus fascinants de la planète mais en tant que cinéaste j'ai voulu trouver un personnage ou une histoire qui me parle de sorte qu’on puisse plonger facilement dans le film. Ici avec la Vierge Marie, c’était vraiment facile pour moi en tant que croyant, ayant été élevé catholique. J’aime le fait de raconter une belle histoire sur elle, qui puisse l’humaniser. Parfois, cette magnifique et incroyable Mère semble trop éloignée de nous, distante ou lointaine. Ce film peut être une façon de connecter un public plus jeune avec elle. Pour moi, c’est un personnage incroyable, un excellent film et une belle manière de partager ma foi. Le passage du Fiat dans le film, quand Marie dit : “Qu’il me soit fait selon ta parole”, quand j’ai tourné cette scène, je m’occupais d’une des caméras et une larme a coulé sur ma joue. Puis j’ai réalisé : “Oh, c’est pour ça que je fais ce film. Parce que le public a besoin de voir ça.” Oui, elle n'a pas hésité, mais Marie a posé un choix et elle a dit : “Oui ! Utilise-moi. Je vais accueillir le Seigneur en moi et je suis avec toi à 100%.” Et c’est ça le message que je veux que tout le monde retienne après avoir vu le film, nous devons faire le choix de nous rendre à Dieu, nous devons le garder dans notre cœur. Et avec tout le bruit et tout ce qui arrivait à Marie à cette époque et tout le bruit que nous entendons aujourd’hui avec tout ce qui se passe dans le monde, quel magnifique message ! Pour moi, c’était la raison de faire le film.