C’est à New York en 1920 que la jeune fille signe un contrat avec la Paramount Pictures et son nom de scène devient Mary Astor. On lui donne une nouvelle garde-robe, elle adopte une nouvelle coiffure, et avec sa famille, elle s’envole à Hollywood. Mary parcourt les États-Unis, tandis que son père gère sa carrière et empoche ses gains. Elle décide ensuite de quitter sa famille pour gérer sa vie seule, mais cette décision l’entraîne dans une série d’ennuis.Les premiers problèmes surviennent lorsqu’elle commence une liaison avec le légendaire acteur John Barrymore, marié et de 24 ans son aîné. Lorsque cette liaison prend fin en 1926, elle en a le cœur brisé. Peu après, elle trouve l’amour avec Ken Hawks, frère du réalisateur Howard Hawks. Ils forment un joli couple, très remarqué lors des tournois de golf et des premières des films, et ils se fiancent rapidement. Pourtant, peu après leur mariage, Ken perd la vie dans un accident d’avion lors du tournage de La fin d’un aventurier (1930). Comme si le choc de la perte n'était pas suffisant, Mary se retrouve également dans une situation financière désastreuse et tombe malade.