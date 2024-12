En Normandie, faute de moyens, l’église de La Trinité n’a pas pu bénéficier d’une restauration en bonne et due forme après les bombardements de 1944. Sa dégradation a donc continué et elle est aujourd’hui dans un état général particulièrement préoccupant. Contemporaine de Guillaume le Conquérant pour ses parties les plus anciennes, l’église reflète l’extraordinaire patrimoine médiéval de la ville et de la région avec notamment son porche Renaissance, très rare exemple de cette architecture en Normandie mais aussi une voûte en bois sculpté qui semble être comme en gravitation dans le chœur de l’édifice. L’église de La Trinité se situe sur la place Guillaume le Conquérant au cœur de la ville historique, à quelques pas de la statue du même nom et de l’entrée du château. Elle a traversé les siècles et l’histoire tumultueuse de la ville de Falaise. C’est un formidable témoin de l’histoire mais en porte également les stigmates et notamment ceux de la Seconde Guerre mondiale. L’église a permis à plus de 300 personnes d’échapper à la mort dans la nuit du 17 août 1944 (sa charpente a brûlé mais la voûte en pierre a tenu bon).