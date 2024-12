Sous ses doigts d’artiste, Camille de Dumast fait jaillir la vie

Aleteia : Comment êtes-vous devenue une artiste ?

Camille de Dumast : Par les embûches de la vie ! À la naissance de notre sixième enfant, j'ai fait une grosse dépression. Je vivais ma vie de famille comme une routine, je ne faisais pas les bonnes choses pour me ressourcer, et je me suis écroulée. J'ai eu la chance d'avoir une psy qui m'a dit : « Faites quelque chose que vous aimez ! » Je rêvais depuis toujours de faire de la sculpture, et je me suis lancée. Ça me faisait du bien, ça me nourrissait… Dans l'atelier où j'allais, j'ai découvert que j'étais douée, car, aux dires des autres, ma sculpture était « vivante ». Je dis ça en étant bien consciente qu'il s'agit d'un don qui m'a été fait !