Les institutions françaises à l’agonie ?

La Ve République est bel et bien morte, et au pire moment, dans le temps on l’on avait le plus besoin d’elle. Emmanuel Macron aura réussi à faire de la fonction présidentielle quelque chose qui s’approche de ce qu’elle était sous la IIIe République. On nous avait annoncé un Clemenceau pour le XXIe siècle : Jupiter aura réussi la prouesse de nous fournir un Albert Lebrun. Il ne peut même plus nommer le Premier ministre qu’il veut, comme le dit l’article 8 de la Constitution : il se fait tordre le bras par un Béarnais à béret. Partout nous assistons à une capitulation de l’esprit.