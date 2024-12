Le énième miracle de Notre-Dame

Il y a là davantage qu’une prouesse de plus de "la fée électricité", dont la magie date d’il y a déjà bien plus d’un siècle. Car les technologies dissimulées mises en œuvre dans l’éclairage de l’intérieur de la cathédrale sont sans doute "de pointe" et aussi efficaces que peu ostentatoires. Et il n’est pas difficile de deviner qu’il en a été de même dans le reste de la restauration architecturale. On a insisté sur le fait que la charpente de la toiture a été refaite "à l’ancienne", et que l’on a, par principe, utilisé les mêmes matériaux qu’à l’origine, en utilisant (voire ressuscitant) des méthodes artisanales immémoriales. Mais cela ne doit pas occulter les gigantesques échafaudages métalliques et grues du chantier, ni le recours massif et systématique aux savoir-faire actuels les plus sophistiqués, y compris le numérique, pour préparer, gérer et vérifier toutes les opérations en à peine plus de cinq ans.