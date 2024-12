Joseph aussi a son Annonciation

Plus largement, explique la bibliste Agnès de Lamarzelle dans un article de la Nouvelle Revue théologique, il y a dans les deux textes, de Luc et de Matthieu, les différentes caractéristiques du "genre littéraire des annonciations" relativement courant dans l’univers biblique : situation bloquée à vue humaine, intervention divine troublante le plus souvent, dévoilement du dessein divin, objection humaine et signe, réalisation par obéissance du serviteur de Dieu qui a reçu l’annonce.