TikTok tue. Le cri d’alarme de parents endeuillés

TikTok n’est pas à l’origine du mal, mais il le diffuse, et donc l’encourage, lui donne une caisse de résonance inédite. Ainsi, il accélère le mal-être. Et il peut isoler, enfermer, en particulier les enfants qui n’en parlent pas toujours à leurs parents. Ce qui est reproché aux réseaux sociaux, c’est d’exposer les jeunes à des vidéos dangereuses, à un âge où ils sont particulièrement fragiles et influençables, souvent mal dans leur peau. Ces vidéos vont parfois jusqu’à la promotion du suicide, de l'automutilation ou encore des troubles alimentaires. Or, la modération des contenus fait considérablement défaut. Par ailleurs, quand on a le malheur de regarder ce type de contenu, l’algorithme en propose automatiquement d’autres. C’est son rôle. Surtout si on décide de commenter ou de "liker" en guise de soutien à celui qui l’a posté et qui ne va pas bien. C’est ainsi que commencera la mise en place d’une "bulle" qui va se refermer doucement sur celui qui scrolle, inconscient du mal tapi dans l’ombre. L’algorithme va tourner en boucle en proposant ce qu’il a identifié comme étant un "centre d’intérêt" pour l’utilisateur. Celui-ci peut devenir accro, se sentir compris.