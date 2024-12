"Ça change des autres histoires cathos à écouter où on entend une seule personne qui lit un texte du début à la fin, décrit Priscilla, une autre mère de famille qui a adopté Chérubins en quelques jours. Il y a de la musique, un véritable jeu d’acteurs avec des voix différentes, des petits bruits des ailes d’oiseaux, de la rue, des pas… On dirait qu’on écoute un dessin animé". Un enthousiasme partagé par des spécialistes comme Wandrille de Mullenheim, ingénieur du son chez Recordatio : "Les récits sont réalistes et dynamiques. La bande-son est très bien réalisée avec des bruitages variés et recherchés, en cohérence avec les dialogues. On se sent immergé dans l’histoire. C’est très différent de ce qu’on peut trouver dans des contenus pour enfants où la musique est souvent basique, l’intonation moins travaillée et l’histoire est un peu niaise". Apporter un vent de fraîcheur et de qualité aux enfants comme aux parents, c’est justement ce que cherchaient Thibault Quettier et Thibaut Despierres, les créateurs de Chérubins. Deux compères qui ont fait leurs armes dans le monde du spectacle, notamment avec le théâtre de Saint Jean Révélateur.