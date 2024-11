Bien entendu, chacun, en fonction de sa propre histoire, ses propres origines et dévotions a sa petite idée sur l’affaire et tous d’avancer le nom de tel ou tel saint qui, selon lui, serait le plus approprié. La discussion s’animant un peu trop, quelqu’un, dans un accès de sagesse, suggère de s’en tenir à la coutume habituelle en pareil cas et de prendre pour patron le saint du jour de la fondation. Si, ce 11 juin 1580 tombant un dimanche, l’on célébrait la Sainte Trinité, en temps ordinaire, l’on fête Barnabé, cousin de saint Marc et compagnon de saint Paul en ses périples. L’on ne peut faire plus recommandable mais, allez savoir pourquoi, personne ne veut en entendre parler et l’infortuné Barnabé est rejeté dans les ténèbres extérieures. La discussion reprend de plus belle et ne tarde pas à s’envenimer, tous ces Messieurs se jetant au visage les grands mérites de leur favori, ses miracles et sa gloire.