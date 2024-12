L'Ave Maria de Schubert est sans doute l'un des plus connus et des plus beaux de la musique sacrée. Mais il en existe un autre, peu connu, composé par Franz Biebl. Celui-ci trouve une interprétation sublime grâce au groupe Voces8, qui a partagé le 9 décembre son nouveau clip.

Pour qu'Aleteia poursuive sa mission, faites un don déductible à 66% de votre impôt sur le revenu. Ainsi l'avenir d'Aleteia deviendra aussi le vôtre. Je donne en 3 clics *don déductible de l'impôt sur le revenu