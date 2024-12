Résumé : Geert De Sutter, Mame, octobre 2024. Retrouve Sara et Simon au fil de l'histoire de Notre-Dame de Paris, en compagnie de Julia, la sculptrice et sa gargouille Bidouille. Avec eux se cachent également Félix l'instituteur et sa fille Estelle, les chats Blanche et Lebrun et Quentin le bouquetin ! Ouvre l'œil et regarde bien chaque scène. Seras-tu le plus rapide pour les retrouver ? Retrouvez-le en librairie.