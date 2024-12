La haie d’honneur des scouts corses au pape François

Les SGDF, en Corse, sont une centaine. "Nous avons la chance d'avoir une montagne magnifique, d'où on peut voir l'océan des deux côtés, et cela juste à la sortie de nos villes", souligne Alexandre qui dirige le groupe scout de Bastia, mettant aussi en avant la dimension sociale de l'engagement scout auprès des plus petits à l'échelle de leurs villes. "Nous sommes toujours prêts, notamment pour répondre aux missions qu'on nous confiera", affirme Alexandre. Leur périple a commencé dès vendredi, avec l'arrivée à Ajaccio des premiers scouts du groupe, qui dorment tous dans un gymnase pendant leur séjour. Samedi, des activités étaient prévues, avec notamment une chasse au trésor dans la cité impériale, puis une veillée de prière et un repas festif rassemble près de 300 jeunes.