Le Livre de la Genèse évoque dès les premières pages de la Bible non pas le fruit du figuier, la figue, comme on aurait pu s’y attendre, mais plus étonnement ses feuilles ! En effet, le Livre de la Genèse nous précise qu’alors qu’Adam et Ève avaient bravé l’interdiction divine de ne point manger au fruit de l’arbre de la connaissance, ils réalisèrent soudainement qu’ils étaient nus… Pour remédier à leur honte, "Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes" rappelle la Bible (Gn 3,7). Le figuier trouve ainsi une première référence, non point en tant que nourriture, mais comme alternative à la nudité primordiale, une évocation bien souvent détournée par les artistes dans leurs œuvres d’art illustrant cette scène, ces derniers ayant recours à… une feuille de vigne plus commune en occident ! De manière générale, le figuier sera synonyme dans l’Ancien Testament de protection et de repos pour son ombre généreuse.