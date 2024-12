La piété populaire, une expression de la foi à prendre au sérieux

Comment se fait-elle missionnaire ? Étant un témoignage privilégié de la façon dont la foi chrétienne s’incarne dans une culture, la piété populaire est faite de gestes, de signes, de paroles ; elle implique le corps. Ce n’est pas anodin. C’est essentiellement par le corps qu’on entre dans une manifestation de la piété populaire. Il y a une sorte d’immédiateté de la participation parce qu’il suffit d’être là et de s’associer aux gestes posés : on marche, on porte une statue, un cierge, on chante des refrains. À travers ces gestes simples on est subitement inclus dans une communauté qui chante, qui processionne, qui confesse sa foi ; et cela par la médiation du corps. Voilà la force de la piété populaire. Elle est entraînante. Mais c’est le peuple qui entraîne ceux qui s’y joignent. C’est une évangélisation du peuple par lui-même sous la conduite du Saint-Esprit. Les évêques d’Amérique Latrine écrivaient à Aparecida en 2007 : "Le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires, et de participer à d’autres manifestations de piété populaire, en amenant aussi les enfants ou en invitant d’autres personnes, est en soi-même un geste évangélisateur par lequel le peuple chrétien s’évangélise lui-même et accomplit la vocation missionnaire de l’Église" (Document d’Aparecida, 13-31 mais 2007, n. 264).