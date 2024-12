À la soupe Saint-Eustache, “tout le monde a quelque chose à offrir”

Aleteia : 40 ans après sa création, la soupe Saint-Eustache a-t-elle toujours sa place ?

Jean-Claude Scoupe : Il y a 40 ans, les fondateurs ont créé la soupe Saint-Eustache en répondant à un besoin ponctuel qui était la fermeture d’une soupe populaire située non loin. Il faut se remettre dans le contexte de l’époque, le quartier de Châtelet était très différent de celui d’aujourd’hui avec un nombre important de sans-abri. Ils ont donc lancé cette soupe avec des moyens rudimentaires et ont commencé par servir une soupe chaude pour 13 personnes. Aujourd’hui ce sont 32.000 repas chauds et autant de repas froids qui sont servis chaque année. On collecte, on cuisine et on sert. Chaque jour nous proposons une soupe de légumes, un plat chaud à base de poisson, de bœuf ou volaille avec un accompagnement. Cela peut être du riz, des pâtes, des légumes… Tout est cuisiné et servi. À cela s’ajoutent des gâteaux que les boulangeries et pâtisseries du quartier nous donnent. Nous collectons ainsi le soir pour une distribution le lendemain. À cela nous ajoutons un sac encas composé d’un fruit, de quelque chose de sucré, quelque chose de salé et du pain. Cela permet à nos invités d’avoir assez pour se sustenter jusqu’au lendemain. Nous servons ainsi chaque soir de la semaine, du 1er décembre au 31 mars. Nos grands prédécesseurs en 1984 n’imaginaient certainement pas que de 13 nous passerions à 250 ou 300 repas chaque soir ! nos invités ont aussi beaucoup changé : à l’époque ce n’était quasiment que des sans-abri. Aujourd’hui nous recevons environ 1/3 de sdf, une bonne moitié de travailleurs pauvres et le reste sont des retraités ou des gens de passage. Mais dans cet anniversaire, on ne célèbre pas 40 ans de misère mais 40 ans d’engagement auprès des plus fragiles !