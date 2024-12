Que serait la Corse sans ses chants ? Attendu le 15 décembre en Corse le pape François sera reçu dans les règles de l'art sur l'île de Beauté qui lui réserve un accueil en musique. Après avoir participé à la session conclusive d'un colloque sur la religiosité populaire, François doit se rendre dans la matinée à la cathédrale Santa Maria Assunta d'Ajaccio pour rencontrer des membres du clergé. C'est à ce moment-là que se produiront plusieurs artistes afin d'accueillir le souverain pontife. Et certains ne sont sûrement pas inconnus du public. On retrouvera en effet l'incontournable Patrick Fiori, mais aussi Jean-Charles Papi, Christophe Mondoloni, Francine Massiani, ainsi qu'Alizée connue pour ses titres plus pop, sinon sulfureux. Ils interpréteront, à l'arrivée du Pape, la chanson Corsica, connue dans sa version chantée par Patrick Bruel et Patrick Fiori et composée en 1991 par Petru Guelfucci.