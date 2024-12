Comment La Maison de Marthe et Marie transforme la vie de femmes enceintes en difficulté

Quant à Khando, 28 ans, elle est arrivée en France en 2018. Originaire du Tibet, elle a d’abord été hébergée par sa mère, à Strasbourg. Son but était de travailler pour financer les traitements médicaux de son père, soigné en Chine pour une maladie des reins. Mais lorsqu’elle tombe enceinte, elle doit trouver un autre logement, l’appartement de sa mère étant trop étroit pour elle et ses frères et sœurs. Mère célibataire, elle suit les conseils de la sage-femme et contacte l’association La Maison de Marthe et Marie. Là, elle trouve du réconfort, de la douceur et un grand soutien. Mouslimate enfin, 28 ans, témoigne qu’elle a reçu à La Maison de Marthe et Marie "plus d’amour qu’elle n’avait jamais reçu auparavant". Comorienne, elle est arrivée en France en 2021 pour poursuivre des études de langues. Très vite, elle tombe enceinte et ne sait pas où aller. C’est l’assistante sociale de l’hôpital qui l’oriente vers La Maison de Marthe et Marie, à Lyon. "C’est grâce à l’association que j’ai trouvé de la force pour élever mon enfant, que j’ai confiance en moi en tant que maman", confie-t-elle, reconnaissante.