L’Esprit saint, cette voile qui fait avancer l’Église

Quel rôle joue l'Esprit saint dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église ? Dans sa catéchèse concluant son cycle d’enseignements sur l’Esprit saint et l’Église, le Pape s’est arrêté ce mercredi 11 décembre sur l’un des derniers versets de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse : "L'Esprit et l'épouse disent : 'Viens !'" (Ap 22,17). François a expliqué que cet appel s’adresse directement "au Christ ressuscité", conformément au cri "Maràna tha" ("Viens, Seigneur !") , qui était lancé en araméen "dans les rassemblements liturgiques des premiers chrétiens", a-t-il rappelé. François est apparu marqué par sa chute de vendredi dernier, avec un hématome encore visible en bas de son visage, et une voix affaiblie.