Espoir, espérance : quelle différence ?

Au début de cet Avent et à l’aube du Jubilé "Pèlerins de l’Espérance", commençons ce cheminement en fortifiant notre espérance. Mais espérer, c’est quoi ? C’est considérer ce que l’on désire comme devant se réaliser, c’est attendre, escompter, souhaiter… Et non prendre ses désirs pour des réalités ! Il y a là tous les espoirs humains de bonheur, de paix, d’amour, d’attentes diverses plus ou moins couronnées d’exaucements. Le simple espoir est hésitant parce que souvent déçu ! On dit bien : "J’espère bien !", parce qu’on n’en est pas sûr. On se sent impuissant devant le futur, qui n’est jamais certain ! Contrairement à l’espoir, l’espérance n’est pas rationnelle mais plus intuitive et surtout, elle est grâce et vertu théologale, donc inspirée par Dieu. Peut-on vivre sans espérance ? Avec la confiance, alors l’espoir devient l’espérance chrétienne, car il s’agit de la confiance en Dieu et non en soi-même. Pour saint Thomas d’Aquin, l’espérance est vertu, donc elle nous rend bon, et son objet est Dieu et la béatitude éternelle. On peut l’atteindre par la foi et la charité qui lui sont liées, autres vertus théologales.