Dès 2018, on lui donne une lettre de mission pour célébrer les obsèques. Puis, après son ordination en 2022, s'ajoutent les baptêmes et mariages, pour près de 50 cérémonies par an. "Mais mon travail, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le plus important pour un diacre, c'est d'être au milieu de la population, car on crée des liens qui ne sont pas que formels, mais de réelles amitiés", explique-t-il. "Notre présence compte beaucoup, mais notre absence est encore plus remarquée", assure le diacre, soulignant l'importance du soutien de sa femme dans sa mission. Si la Corse est une terre chrétienne pleine de ferveur, il note que beaucoup, comme lui, sont sortis du giron de l'Église ces dernières années, surtout depuis que les prêtres se font rares. "Je suis en terre de mission, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux", affirme-t-il. Pour cela, il s'appuie beaucoup sur les confréries, qui servent de pont entre la société et l'Église, et jouent un rôle central dans la vie rurale.