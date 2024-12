Dans une société où l’on exhorte constamment à se recentrer sur soi-même, il est bon de se rappeler que son propre bien-être est indissociable de celui des autres. Comme l’enseigne Jésus dans l’Évangile de Matthieu (25, 40) : "Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." En chaque personne, nous pouvons percevoir le Christ, présent dans ses gestes, ses paroles et son regard, invitant à voir au-delà des apparences et à l’accueillir avec amour et respect.