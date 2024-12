Dans son Histoire de Corse (1931), l'abbé Casanova affirmait que "pendant les six premiers siècles, l’histoire de l’Église corse ne contient que des légendes et des traditions dignes de respect". Parmi ces légendes, il en est une qui raconte que saint Pierre a lui-même envoyé des missionnaires en Corse en l'an 46 et que treize ans plus tard, ce serait saint Paul en personne qui aurait foulé le sol de l'île, visitant les cités romaines de la côte orientale et du Cap Corse. Cependant, les historiens semblent s'accorder aujourd'hui sur le fait que les premières traces du christianisme en Corse sont relativement tardives au regard de la proximité avec Rome, et datent du Ve siècle.