Formose, la légende du pape corse

Les papes Léon III (795-816) et Léon IV (847-855) ont alors accueilli des réfugiés corses dans la campagne à proximité de Rome, par exemple un monastère de moniales corses sur la Via Appia mais aussi dans la ville de Porto. Le Liber pontificalis rapporte que le pape Léon IV "incita les Corses qui, terrifiés par les Sarrasins, fuyaient leur propre terre et erraient ça et là en exil, privés de patrie, à chercher le plus vite refuge et salut auprès du Siège apostolique de Rome".