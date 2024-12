Une “papamania” gagne la Corse

"Pour ne pas savoir que le pape vient, il faut être sourd et aveugle", plaisante Joseph, un jeune homme de la région de Bastia qui revient d'Italie pour l'occasion. Il est en effet impossible d'échapper aux affiches bleu et jaune qui annoncent partout la venue de "Papa Francescu", recouvrant aussi bien les portes des églises et presbytères que celles des mairies ou magasins. À Ajaccio, la quasi-totalité des chambres d'hôtel disponibles ont été réservées en quelques heures, et les locations de chambre par un particulier, très rares, atteignent des prix inédits pour un mois de décembre – souvent plus de 200 euros la nuit. Devant la difficulté de loger tout le monde, nombreux seront les Ajacciens à accueillir des amis pour la nuit.