Et comme à chaque déplacement du Pape, les fidèles trépignent d'impatience. Comment faudra-t-il procéder pour participer à cette messe ? Encore un peu de patience, murmure le diocèse d'Ajaccio à Aleteia. Dès la fin de la semaine, un lien d'inscription devrait être rendu disponible sur le site dédié à la venue du Pape en Corse. Le Casone doit permettre d'accueillir 7.000 fidèles. Mais il sera également possible d'assister à la messe depuis un autre espace, la place Miot, qui est située non loin du Casone, explique le diocèse. Ce dernier lieu peut accueillir entre 8.000 et 10.000 personnes, et c'est par celui-ci que le pape François passera avant de se rendre à la messe.