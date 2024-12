Quand les Corses étaient les gendarmes du Vatican

En effet, à l'époque, les Corses jouent un rôle essentiel pour approvisionner Rome en vivre et surtout en vins de Corse, à l'époque très réputés. Dans la galerie des cartes au Vatican, on retrouve cette inscription au-dessus de la carte de la Corse : "La Corse a reçu quatre dons majeurs de la Nature : ses chevaux, ses chiens, ses hommes fiers et courageux et ses vins, les plus généreux, que les princes tiennent en la plus haute estime !". Malgré l'insistance d'au moins trois papes pour chasser les Corses, ceux-ci restent en nombre, et des compagnies de soldats corses, menées par des condottieri célèbres tels que Sampiero Corso ou Raffaelo Corso, sont souvent engagées par les papes. Et c'est pourquoi, en 1603, le pape Clément VIII décide de créer officiellement une garde corse de 600 hommes.