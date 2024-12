Pourquoi lire “Le Seigneur des Anneaux” pendant l’Avent ?

Parmi tous les dons de Galadriel, le pain lembas est sans doute le plus significatif. Appelé "pain de chemin" par les elfes, il semble en apparence être une nourriture normale, mais possède en réalité une vertu mystérieuse : "Il nourrissait la volonté, et donnait la force d’endurer, de maîtriser les nerfs et les membres au-delà de la mesure de la nature mortelle". Ce pain rappelle évidemment l’Eucharistie, le "Pain de Vie" offert par le Christ, qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l’âme et l’esprit.