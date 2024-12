Cette longue procession d'entrée dans Notre-Dame est émouvante à plus d'un titre et hautement symbolique. Tout d'abord ce sont ces magnifiques bannières des paroisses du diocèse de Paris qui entrent dans Notre-Dame. Puis les servants d'autel, vêtus d'aubes blanches, qui portent l'encens puis la croix. Viennent ensuite 106 prêtres parisiens, représentant chacun l'une des 106 paroisses du diocèse, suivis de sept prêtres des églises catholiques de rite oriental. Derrière eux, s'avancent une centaine d'évêques, venus de France et de l'étranger, et tous reconnaissables grâce à leur mitre.