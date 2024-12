Poursuivant l’examen de conscience, l’ancien jésuite s’est interrogé : "Et face aux faux modèles reluisants qui circulent dans les médias et sur internet, où vais-je chercher mon bonheur ? Où se trouve le trésor de mon cœur ? Dans le fait que Dieu m'aime gratuitement, que son amour me précède toujours et qu'il est prêt à me pardonner lorsque je reviens repentant vers lui ? Ou est-ce que je me leurre dans la tentative d'affirmer à tout prix mon moi et ma volonté ?".