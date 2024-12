Contrairement aux idées reçues, les constructions d’édifices religieux ont été nombreuses à Paris au cours du XXe siècle, puisqu’on compte plus de soixante-dix nouvelles églises et chapelles. Parmi celles-ci, l’église Saint-Dominique, dans le 14e arrondissement, a été commencée en 1913. La première guerre mondiale étant passée par là, elle n’est terminée qu’en 1921, à une période où la population augmente rapidement dans les quartiers les plus périphériques de Paris. Son style est appelé "romano byzantin", très apprécié à l’époque, en particulier du fait de la coupole qui la recouvre. L’église ne comporte ni clocher ni flèche. La structure est réalisée en béton armé, le remplissage est constitué de briques et pierres agglomérées. L’ensemble forme un matériau résistant et peu cher, très utilisé à cette période où il fallait construire vite et bon marché.