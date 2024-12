Le raisin, nourriture de l’épreuve et de la fertilité

Dieu est source de toute création, nous rappelle le Livre de la Genèse, et les fruits de la terre - dont le raisin a la part éminente - sont non seulement évoqués comme une nourriture terrestre quotidienne, mais également spirituelle. Aussi, après la faute primordiale d’Adam et Ève, c’est quelques générations plus tard que Dieu accordera à Noé l’un des plus précieux dons : "Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne" (Gn 9,20), faisant de cet homme sage le premier des vignerons grâce auquel le raisin fut offert. Cette bénédiction se retrouve également lors de la recherche de la Terre promise lorsque Moïse intima à ses émissaires de rapporter du pays de Canaan ses plus beaux fruits. Le résultat fut à la hauteur de leur surprise : "Ils allèrent jusqu’à la vallée d’Eshkol où ils coupèrent un sarment et une grappe de raisin. Ils la portaient à deux au moyen d’une perche" Nb 13,23)… Le prophète Amos aura, lui aussi, recours à des images très fortes quant à la fécondité associée au raisin, nourriture biblique de premier plan : "Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence" (Am 9,13).