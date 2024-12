Avant l’incendie, la Maîtrise animait plus de mille offices par an dans la cathédrale. Pendant les cinq années de travaux, elle a assuré l’animation liturgique à Saint Germain de l'Auxerrois et elle a donné des concerts en France et à l’étranger, faisant ainsi rayonner l’âme de Notre-Dame au-delà des frontières. Son chef de chœur, Henri Chalet, a confié à Aleteia, "nous représentons le patrimoine immatériel de Notre-Dame. L’histoire de la musique lui doit beaucoup. Au Moyen Âge, Paris était un véritable centre de recherche universitaire avec l’Église, et les débuts de la polyphonie sont d’ailleurs nés au cœur de la capitale. Le clergé est bien sûr toujours là, mais l’âme de la cathédrale, c’est bien la musique".