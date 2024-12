Le pape François va créer ce samedi 7 décembre à Rome lors d'un consistoire 21 nouveaux cardinaux pour l’Église catholique. Le collège cardinalice comptera alors 140 membres électeurs. Tous ces cardinaux sont reconnaissable à la couleur rouge de leur tenue. Depuis quelques semaines, les magasins de vêtements et d’accessoires religieux situés autour du Vatican et dans le centre de Rome voient passer ces futurs cardinaux qui viennent se procurer leur soutane, leur rochet, un camail et une barrette. La couleur qui se dégage de cette tenue est le rouge ponceau, qui rappelle le sang versé par le Christ et celui des martyrs. Découvrez en détail le nom, la signification et les origines de chacune des pièces de ce vêtement célèbre.