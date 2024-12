[VIDÉO] Le mandarin arrive au Vatican pour la première fois !

Pour la première fois de son histoire, le Vatican a traduit ce mercredi 4 décembre une audience générale en mandarin. Jusqu’à présent, ces traductions étaient proposées en sept langues : le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le polonais et l'arabe. Le mandarin occupe donc la huitième place. Cette nouveauté s’inscrit dans un rapprochement volontaire observé depuis plusieurs années entre le Vatican et la Chine. François cherche ainsi à s’adresser aux chrétiens de Chine, mais également aux autres pays où le mandarin est la langue officielle, comme Taïwan ou encore Singapour. Le Pape a également affiché sa volonté de se rendre en Chine, et ce, à de nombreuses reprises.