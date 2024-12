Pourquoi le baptistère de Notre-Dame se trouve-t-il à l’entrée ?

L’axe nord-sud exprime quant à lui les moyens de la Révélation et de l’accès à la vie divine. La cathèdre, au nord, et l’ambon où est lue la Parole de Dieu, au sud, représentent la Tradition et les Écritures, source interdépendant de la Révélation, puisque le Créateur a voulu entrer en relation avec les créatures pour leur rendre accessible son dessein bienveillant. L’action de Dieu se fait en particulier dans les sacrements célébrés dans l’Église, rites visibles d’une réalité invisible. L’autel, entre la cathèdre et l’ambon, en est le signe. Le sacrifice eucharistique, au cœur de la cathédrale comme de la vie chrétienne, est donc à la fois le moyen et la fin de la sanctification.