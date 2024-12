Notre-Dame de Paris, la cathédrale au centre du village mondial

Notre-Dame de Paris est désormais plus neuve et plus belle qu’elle n’était en 2019, quelques jours avant son incendie. Outre la nef et le mobilier liturgique, de nombreuses chapelles ont été nettoyées et restaurées, alors même que ces travaux n’étaient pas prévus dans les plans de rénovation engagés au moment de l’incendie. Si une telle reconstruction a été possible, c’est en partie grâce à de très nombreux dons privés, qui témoignent de l’aura du bâtiment bien au-delà du cadre catholique et parisien.