Conçue par Baptiste Moreau, chef pâtissier et intervenant à l’École Valrhona, cette "sculpture inédite rend hommage à l’architecture gothique emblématique de l’édifice", explique Valrhona dans un communiqué. Mesurant 2.20 m de long, 1.50 m de large et 1.40 m de haut, cette Notre-Dame chocolatée a été montée en collaboration avec l’architecte Philippe Velu du cabinet Tandem. Ainsi, les détails de la cathédrale ont été reproduits avec une délicatesse et une minutie tout simplement impressionnantes. On peut même apercevoir les statues, les gargouilles ou encore les rosaces, toutes façonnées à la main par les chefs pâtissiers de l’École et Baptiste Moreau. Au total, 3.000 heures de travail ont été nécessaires avant de parvenir à ce résultat prodigieux, qu'il sera possible d'admirer (et non de goûter !) du 8 au 15 janvier dans le Terminal 1 de l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle à Roissy (Val-d’Oise).