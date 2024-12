Pierre Joubert n’a pas dessiné que des scouts en culotte courte !

"J’ai toujours été fasciné par l’histoire, par la vie quotidienne, sinistre ou joyeuse, absurde ou héroïque de nos ancêtres… Chasseurs de la nuit des temps, pages et chevaliers qui entourent Jeanne d’Arc, cavaliers d’épopées, Vikings ou corsaires, Seigneurs ou Gavroches, ouvriers ou soldats, cœurs fidèles ou cœurs révoltés… Je les ai tous aimés", affirme Pierre Joubert. Il les a aimés, et dessinés. Sa passion pour l’histoire a en effet inspiré un grand nombre de ses dessins : marines, batailles, peuplades préhistoriques, indiennes ou aztèques… Non, Pierre Joubert n’a pas illustré que des Signes de piste ! Après un premier ouvrage consacré à ses œuvres de 1927 à 1959, les éditions Plein Vent publient ce 4 décembre une seconde rétrospective, de 1960 à 2000. L’occasion de découvrir des dessins méconnus de l’illustrateur "officiel" des revues et romans scouts.