François a invité les prêtres à toujours s'appuyer sur la parole de l’Évangile, qui renferme la prédication de Jésus lui-même. "La prédication de Jésus, et plus tard celle des Apôtres, contient également tous les devoirs moraux qui découlent de l’Évangile, en commençant par les dix commandements et en terminant par le commandement ‘nouveau’ de l’amour", a-t-il souligné. "Si nous ne voulons pas retomber dans l'erreur dénoncée par l'apôtre Paul de faire passer la loi avant la grâce et les œuvres avant la foi, nous devons toujours repartir de la proclamation de ce que le Christ a fait pour nous", a-t-il insisté, appelant les prêtres à vivre la prédication dans une sincère dynamique de prière. "Quel malheur de prêcher sans prier ! On devient ce que l’Apôtre appelle un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante", a lancé le pontife, citant la Lettre de saint Paul aux Corinthiens.