La restauration de Notre-Dame a-t-elle rencontré la foi des bâtisseurs ?

Il ne s’agit pas de jouer les oiseaux de mauvais augure mais de hiérarchiser les priorités. La première chose qu’il incombe aux Parisiens, et plus largement à la nation française, ce n’est pas de s’extasier sur la prouesse technique et artistique du chantier de Notre-Dame mais de renouer avec la foi de leurs ancêtres. Au milieu de l’unanimisme qui sera de mise pour la réouverture de la cathédrale, un autre chantier plus essentiel et plus coûteux nous attend : rechercher Dieu et retourner à Lui par Jésus dans l’Esprit.