Les travaux du chœur effectués par le premier architecte ont suffisamment avancé pour que le roi saint Louis vienne à Clermont marier son fils, le futur Philippe le Hardi, avec Isabelle d'Aragon en 1262. La suite des travaux prit plus de temps et les trois nefs sont achevées en 1355 par l'architecte Pierre Juglar de Cébazat. En 1490, un tremblement de terre ébranle l'édifice et laisse une lézarde au-dessus du portail Sud encore visible aujourd'hui. C'est au siècle suivant que sont posés les derniers vitraux considérés aujourd'hui comme le plus bel ensemble médiéval après ceux de la Sainte-Chapelle, de Chartres et de Bourges.