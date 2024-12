Le diable politique existe, les Français l’ont-ils rencontré ?

La diabolisation politique est au demeurant un formidable outil d’économie d’énergie intellectuelle, car on ne discute pas avec le diable. Discuter demande un effort que plus personne ne veut consentir. L’immédiateté d’Internet engourdit les cerveaux. Dans un monde où le diable est partout, le silence règne. Le silence règne, ou plus exactement règne la version numérique du silence, qui est l’insulte. L’insulte qui encombre nos réseaux sociaux n’est rien d’autre que du silence en version verbale : elle ne débouche sur aucune idée neuve. L’enfer n’est pas seulement pavé de bonnes intentions, il est privé de mots, hormis les noms d’oiseaux. Au pays de la diabolisation, il n'est pas de dialogue possible, pas de controverse, pas de réconciliation, pas de sens partagé d’un intérêt commun, pas de majorité d’idées. Bref, la diabolisation politique entraîne la mort de la politique. Elle prépare la législation automatique fabriquée par l’intelligence artificielle. Bientôt nous n’aurons plus un gouvernement mais une gouvernance, non plus des élections mais des évaluations, non plus des mandats mais des missions, non plus de la légitimité mais une accréditation. Nous nous apercevrons que la République a été enterrée à bas bruit.