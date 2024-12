Cinéma : la fabuleuse histoire de Notre-Dame de Guadalupe

Qu’il s’agisse de guérisons miraculeuses, de conversions fulgurantes, ou d’une présence au quotidien, tous les témoignages rendent comptent d’une même chose : l’infinie tendresse de Notre-Dame de Guadalupe. Une tendresse toute maternelle, qui déborde dans les messages adressés au premier pèlerin de Guadalupe, que la Vierge appelle affectueusement "Juanito", "mon tout petit enfant". Cinq siècles plus tard, c’est la même douceur et la même attention portée aux plus petits par la Vierge Marie qui touchent encore massivement les cœurs. Et de cœurs de pierre, les fait devenir cœurs de chair. "La Vierge veut que nous posions un regard de miséricorde les uns sur les autres”, témoigne dans le film une jeune cascadeuse à Hollywood. "Plus nous aimons, plus les gens connaîtront Dieu."