À la Libération, un Magnificat sous les balles à Notre-Dame de Paris

Sur le parvis, de Gaulle se présente à découvert, dans son véhicule décapotable et salue la foule. À ce moment-là, des coups de feu éclatent, venant de tireurs embusqués. Imperturbable, le général de Gaulle pénètre dans l’édifice, mais des coups de feu retentissent également à l'intérieur. Un mouvement de panique se crée dans et aux alentours de la cathédrale. Les Parisiens se cachent pour éviter les balles. Mais de Gaulle, accompagné du général Leclerc, d'André Le Troquer, commissaire délégué à l'administration des territoires métropolitains libérés, et de l'aumônier des Forces françaises de l’Intérieur, le père dominicain Raymond-Léopold Bruckberger, assiste, impassible, à la célébration. Au vu de l’agitation, cette dernière est néanmoins écourtée. C’est pourquoi en lieu et place d’un Te Deum, on choisit de chanter le cantique marial Magnificat, plus court.