Un pas de plus vers la légalisation de l’euthanasie au Royaume-Uni

"En plus de nous opposer au principe du suicide assisté, nous sommes particulièrement préoccupés par les clauses du projet de loi qui empêchent les médecins d’user correctement de leur clause de conscience, qui offrent une protection inadéquate aux Ehpad et aux maisons de retraite qui ne souhaitent pas participer au suicide assisté et qui permettent aux médecins d’engager des discussions sur le suicide assisté", poursuit l'évêque. Il a ensuite réitéré le point de vue des évêques selon lequel "la véritable compassion implique de marcher aux côtés de ceux qui ont besoin de soins, en particulier en cas de maladie, d’invalidité et de vieillesse. La vocation à prendre soin des autres est au cœur de la vie de tant de personnes qui s’occupent de leurs proches et est le signe d’une société véritablement compatissante. Il est essentiel que nous nourrissions et renouvelions l’appel inné de nombreuses personnes à prendre soin des autres avec compassion."