Il faut dire aussi qu’elles ont établi un rythme de prière qui les portent pendant leur trentaine de kilomètres quotidiens. "Nous partons entre 8h et 9h chaque matin, et marchons en silence jusqu’au déjeuner, à quelques mètres l’une de l’autre. Nous en profitons pour dire notre chapelet marial et prendre ce temps propice pour l’introspection. Ensuite nous toquons aux portes pour trouver un déjeuner, prenons un temps de repos, et l’après-midi, nous marchons ensemble et nous prions cette fois le chapelet de Saint Michel, avec lequel nous confions nos intentions, les gens qui nous ont reçu la veille, et ceux qui nous recevrons le soir", raconte à son tour Guillemette, avouant tout de même que "la mendicité pousse à se dépasser". "Parfois, on nous propose juste une salle paroissiale, mais on a toujours accès à un lavabo et nous avons avec nous un petit réchaud si besoin , pour cuire les pâtes qu’on nous donne souvent en Italie", reprennent-elles en souriant, se félicitant chacune d’être passée par le scoutisme, école de vie et d'adaptation à toute situation.