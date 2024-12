Programme d’éducation à la sexualité : que contient-il exactement ?

Le projet de programme d’éducation à la sexualité, qui devrait être présenté courant décembre au Conseil supérieur de l’éducation (CSE) pour une entrée en vigueur à la rentrée 2025 dans tous les établissements publics et privés sous contrat, est au cœur de vives polémiques, et ce même au sein du gouvernement. D’un côté, Anne Genetet, ministre de l’Éducation nationale, assure que le nouveau programme enseigne "des choses simples", qu’il tient "compte de la maturité de chacun" et que "la théorie du genre n'[y] existe pas". De l’autre, Alexandre Portier, ministre chargé de la réussite scolaire et l’enseignement professionnel, a déclaré que "ce programme en l’état n’est pas acceptable", et s’est engagé "personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles". Qu’en est-il vraiment ? Que contient-il exactement ? Aleteia a pu consulter la dernière version du projet, qui a évolué depuis sa publication en mars dernier. Il a en effet fait l’objet de nombreux remaniements après son passage à la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGSCO). C’est cette dernière version qui devrait être présentée au Conseil supérieur de l’éducation les 11 et 12 décembre prochains. Si les objectifs de la démarche sont louables (connaître son corps, reconnaître ses émotions, éduquer au consentement, apprendre le respect, promouvoir l’égalité garçons-filles), et même, pour certains, indispensables (lutter contre le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles, la pornographie), il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de ce programme dérange à plus d’un titre.