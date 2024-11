Anne Genetet défend le futur programme d’éducation à la vie affective et sexuelle

Et encore il s’agit là de la première version du programme élaborée par le CSP et publiée en mars. Mais depuis, le texte a suivi le processus habituel et a transité par la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). Selon certains médias et associations, le texte aurait été amendé sous l’influence de différents syndicats d’enseignants et associations militantes pour les droits LGBT. Famille chrétienne et le JDD relèvent notamment la lenteur inhabituelle de son passage à la Direction générale de l’enseignement scolaire, qui traduirait les nombreuses tensions qui ont agité les débats. Le Syndicat de la Famille dénonce quant à lui le remaniement du texte : "Visiblement sous l’influence du militantisme woke, la DGESCO a revu le projet initial du Conseil supérieur des programme. Son contenu idéologique est inapproprié pour des enfants, en particulier pour les classes de maternelle et primaire." Remise en cause des sexes, transidentité, pratiques sexuelles diverses et variées… Pour Ludovine de La Rochère, sa présidente, le programme d’éducation à la sexualité illustre l’emprise d’adultes militants sur les plus jeunes : "Il ne s’agit pas de sonder les intentions, mais de constater que le résultat est clairement inadapté pour les enfants et les adolescents".