À Notre-Dame, le courage des hommes et l’œuvre de Dieu

Que voulons-nous, nous chrétiens, que cette cathédrale dise au monde de celui qui y est célébré ? Non pas simplement de Dieu, mais du corps vivant qui y est transfiguré par la présence du Christ, célébration après célébration, et qui est appelé à se faire à son tour nourriture pour les faims des hommes et eau vive pour leurs soifs et leurs recherches. Les « courageux » qui en sont désormais les artisans, que nous donnent-ils comme témoignage sinon que l’accomplissement de l’œuvre se fait dans le silence et le travail, l’humilité et l’abandon. Le général Jean-Louis Georgelin, l’autre général à qui l’on doit beaucoup, l’avait bien compris dès le premier jour, lui qui, d’emblée, chercha à rencontrer les ouvriers et les regardait avec admiration et un respect immense. Serons-nous dignes à notre tour de ce message et le laisserons-nous résonner en nous-mêmes plus fort et plus puissant que les sonneries des trompettes de la renommée ?